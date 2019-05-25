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Чемпионат мира по хоккею-2019

Колобков уверен, что российские хоккеисты покажут яркую игру в матче за бронзу ЧМ

В субботу россияне уступили в полуфинале турнира в Словакии команде Финляндии со счетом 0:1
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею покажет яркую игру в матче за третье место на чемпионате мира. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Огорчен, как все болельщики сборной России и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах, но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру", - сказал Колобков.

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу, полуфинал между командами Чехии и Канады начнется в 20:15 мск.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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