Колобков уверен, что российские хоккеисты покажут яркую игру в матче за бронзу ЧМ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею покажет яркую игру в матче за третье место на чемпионате мира. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В субботу сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла команде Финляндии со счетом 0:1.

"Огорчен, как все болельщики сборной России и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах, но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру", - сказал Колобков.

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу, полуфинал между командами Чехии и Канады начнется в 20:15 мск.