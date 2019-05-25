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Чемпионат мира по хоккею-2019

Гусев: российские хоккеисты придумывали сложные комбинации в полуфинале ЧМ

Сборная России уступила финнам со счетом 0:1 и сыграет за бронзу чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России придумывала сложные комбинации в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Финляндии, так как шайба не шла в ворота. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России Никита Гусев.

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Российские хоккеисты со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал.

"Не шли голы, поэтому мы старались придумывать сложные комбинации. Надо было лезть и заталкивать шайбу. Они играли у своих ворот впятером, обороняли свой пятачок, а вратарь у них все ловил. Мы понимали, что будет непросто, что придется проходить их оборону, но думали, что все-таки забьем", - отметил Гусев.

"Не думаю, что грязная игра выводила нас из равновесия. Мы знали, что они так будут играть. Надо подумать и понять, в чем ошибка", - добавил 26-летний хоккеист.

Сборная России в четвертый раз подряд не смогла пробиться в финал мирового первенства. В матче за третье место российские хоккеисты сыграют с проигравшей командой во встрече между чехами и канадцами.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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