Ялонен: победа в полуфинале ЧМ над россиянами является большим успехом финского хоккея

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Победа над сборной России в полуфинале чемпионата мира является большим успехом для финского хоккея. Об этом после матча рассказал главный тренер финнов Юкка Ялонен.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Финны обыграли сборную России со счетом 1:0.

"Это большая победа для финского хоккея. Мы счастливы этому успеху. Скажу, что каждый игрок пожертвовал собой ради команды в этом матче", - сказал Ялонен.

Финны в финале встретятся с победителем матча между сборными Чехии и Канады. "Конечно, этого успеха для нас недостаточно. Ждем завтрашней игры", - отметил специалист.