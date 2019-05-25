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Чемпионат мира по хоккею-2019

Ялонен: победа в полуфинале ЧМ над россиянами является большим успехом финского хоккея

Главный тренер сборной Финляндии считает, что каждый игрок пожертвовал собой ради команды

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Победа над сборной России в полуфинале чемпионата мира является большим успехом для финского хоккея. Об этом после матча рассказал главный тренер финнов Юкка Ялонен.

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"Это большая победа для финского хоккея. Мы счастливы этому успеху. Скажу, что каждый игрок пожертвовал собой ради команды в этом матче", - сказал Ялонен.

Финны в финале встретятся с победителем матча между сборными Чехии и Канады. "Конечно, этого успеха для нас недостаточно. Ждем завтрашней игры", - отметил специалист.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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