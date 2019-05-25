Яшин: российские хоккеисты должны продолжать бороться за медали ЧМ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею после поражения в полуфинале чемпионата мира должна собраться психологически и продолжать бороться за медали первенства. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В субботу сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1.

"Поражение очень обидное, - сказал Яшин. - Финны здорово отработали, а их вратарь молодец. Конечно, уровень мастерства у российской сборной на порядок выше, игроки и штаб на этом чемпионате сделали все возможное для победы, но игра сложилась так, как сложилась. Наши ребята отдали все силы, команда отличная, но другое дело, что игра не получилась".

"Сейчас самое главное - собраться психологически, нужно завтра играть, продолжать бороться. Медали этого чемпионата обязательно нужно выигрывать", - добавил Яшин.

Матч за третье место и финал пройдут 26 мая. Соперником российской команды в матче за бронзу станет проигравший в игре Канада - Чехия, которая пройдет позднее в субботу.