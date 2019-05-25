Плющев: защита сборной России сыграла вольно в проигранном полуфинале ЧМ по хоккею

"Мы все ждали финала Россия - Канада, но не сбрасывали финнов со счетов - это команда, которая может решать многие задачи - она их и решила, - сказал Плющев. - Есть такое выражение: "Порядок бьет класс". Финны сегодня сыграли очень строго у своих ворот, практически не удалялись - они знали, что у нас есть достаточное количество мастеров по игре в неравных составах и исключили этот фактор. Мы, возможно, рассчитывали, что у нас будет больше игры с численным преимуществом - поэтому и играли академично".

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев остался недоволен тем, как национальная команда сыграла в защите в полуфинале чемпионата мира против финнов (0:1), назвав действия защитников слишком вольными. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Финны лезли туда, где бьют, а мы пытались играть за счет класса. Одна ошибка привела к голу, а с помощью строгой игры в обороне они практически исключили шансы россиян сравнять счет", - добавил он.

Также Плющев высказался по поводу того, что сборная России из 11 шайб на этом чемпионате мира восемь пропустила в третьих периодах, в том числе и в полуфинале с командой Финляндии. "Не могу сказать, что у наших ребят не было желания, но защитники вели себя очень вольно, позволяли себе больше того, что были должны, и глубоко подключались к атакам - при потерях им приходилось из-за ворот соперника бежать в свою зону, а на их местах играли нападающие. Естественно, это все потихонечку вело к тому, что защитники ошибутся. Вот они и ошиблись", - отметил специалист.

Вместе с тем, по мнению заслуженного тренера России, поражение от финнов нельзя назвать трагедией. "Будем рассчитывать на то, что зацепим хотя бы бронзу. Думаю, что мы встретимся с чехами, а они играют практически дома - поддержка трибун будет сумасшедшая. Но наши болельщики перекричат кого угодно", - добавил Плющев.

В матче за третье место россияне сыграют с командой, проигравшей в полуфинале между сборными Канады и Чехии. Игра за бронзу состоится 26 мая, начало - 16:45 мск.