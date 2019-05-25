Иванов: решение о продлении контракта с Итудисом должен принять лично президент ЦСКА

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о продлении контракта ЦСКА с главным тренером Димитрисом Итудисом должен принять лично президент баскетбольного клуба Андрей Ватутин. Об этом ТАСС заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
Some rocking moments of Euroleague #F4Glory through my IPhone lens pic.twitter.com/7chqgsSYVv— Andrey Kartashov (@LeDr0n) May 21, 2019
Контракт Итудиса с ЦСКА истекает в конце текущего сезона. 19 мая после победы в Евролиге греческий тренер заявил ТАСС, что подпишет новый контракт с армейским клубом, если поступит предложение.
"Решение о продлении контракта с Итудисом должен принимать президент клуба. Это дело Ватутина, а не Иванова", - заявил Иванов.
Перед "Финалом четырёх" Евролиги Ватутин признавался, что продление контракта с главным тренером будет логичным шагом, если армейцы победят в Евролиге.