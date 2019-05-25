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Единая лига ВТБ

Иванов: решение о продлении контракта с Итудисом должен принять лично президент ЦСКА

Под руководством греческого специалиста армейцы дважды выиграли Евролигу, соглашение с тренером заканчивается в конце сезона
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о продлении контракта ЦСКА с главным тренером Димитрисом Итудисом должен принять лично президент баскетбольного клуба Андрей Ватутин. Об этом ТАСС заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Контракт Итудиса с ЦСКА истекает в конце текущего сезона. 19 мая после победы в Евролиге греческий тренер заявил ТАСС, что подпишет новый контракт с армейским клубом, если поступит предложение.

"Решение о продлении контракта с Итудисом должен принимать президент клуба. Это дело Ватутина, а не Иванова", - заявил Иванов.

Перед "Финалом четырёх" Евролиги Ватутин признавался, что продление контракта с главным тренером будет логичным шагом, если армейцы победят в Евролиге.

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