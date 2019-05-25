Эквадорский велогонщик Карапас победил на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Спортсмен на дистанции 131 км показал результат 4 часа 2 минуты 23 секунды. Второе место занял британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (отставание 1.32), третье место досталось итальянцу Винченцо Нибали, представляющему Bahrain-Merida (+1.54).

ТАСС, 25 мая. Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar одержал победу на 14-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

На эту тему

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший седьмое место, победитель предыдущего этапа многодневки Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 20-е место, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 128-е, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 133-е.

В общем зачете на первое место вышел Карапас, его результат составляет 58 часов 35 минут 34 секунды. Вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +0.07), третье место занимает Нибали (+1.47). Сиваков занимает восьмое место (+4.55), Закарин - 11-е (+6.04), Кузнецов - 124-е (+2:15.13), Страхов - 140-е (+2:47.24).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.