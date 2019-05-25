{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по хоккею-2019

Михайлов не считает провальным выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею

В полуфинале турнира в Словакии россияне уступили финнам

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поражение сборной России хоккею в полуфинале чемпионата мира нельзя считать провальным результатом. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов.

На эту тему
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Российские хоккеисты в субботу со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Словакии. В составе сборной Финляндии присутствуют только два представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в то время как российская команда более чем наполовину укомплектована игроками сильнейшей хоккейной лиги мира.

"Не вижу никакого провала, - сказал Михайлов. - Обе команды играли на победу, игра была интересная, с захватывающими моментами. Другое дело, что тактика финнов - контратаки и позиционные атаки - принесла успех".

"Настрой у [российской] команды был запредельным, желание и самоотдача у игроков были хорошими, но нападающие... Где они были? Без заброшенных шайб выиграть нельзя", - добавил эксперт.

Обсуждать работу главного тренера сборной России Ильи Воробьева Михайлов не стал.

Сборная России в четвертый раз подряд не смогла пробиться в финал мирового первенства. В матче за третье место российские хоккеисты сыграют с проигравшей командой во встрече между чехами и канадцами. В последний раз на чемпионатах мира сборная России побеждала в 2014 году под руководством Олега Знарка.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Этап Гран-при FIDE в Москве
Шахматист Непомнящий заявил, что будет бороться за победу на этапе Гран-при FIDE в Москве
В финале столичного этапа россиянин сыграет с соотечественником Александом Грищуком
Читать полностью