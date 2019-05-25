Михайлов не считает провальным выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поражение сборной России хоккею в полуфинале чемпионата мира нельзя считать провальным результатом. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов.

Российские хоккеисты в субботу со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Словакии. В составе сборной Финляндии присутствуют только два представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в то время как российская команда более чем наполовину укомплектована игроками сильнейшей хоккейной лиги мира.

"Не вижу никакого провала, - сказал Михайлов. - Обе команды играли на победу, игра была интересная, с захватывающими моментами. Другое дело, что тактика финнов - контратаки и позиционные атаки - принесла успех".

"Настрой у [российской] команды был запредельным, желание и самоотдача у игроков были хорошими, но нападающие... Где они были? Без заброшенных шайб выиграть нельзя", - добавил эксперт.

Обсуждать работу главного тренера сборной России Ильи Воробьева Михайлов не стал.

Сборная России в четвертый раз подряд не смогла пробиться в финал мирового первенства. В матче за третье место российские хоккеисты сыграют с проигравшей командой во встрече между чехами и канадцами. В последний раз на чемпионатах мира сборная России побеждала в 2014 году под руководством Олега Знарка.