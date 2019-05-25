Воробьев: финские хоккеисты вышли биться и кусаться в полуфинале ЧМ против россиян

"Игру их вратаря (Кевина Ланкинена, - прим. ТАСС) мы разбирали. Финны вышли кусаться, биться. Этому можно было противопоставить только голы. У финнов очень хорошая система, мы же делали ошибки, слабо сыграли в атаке и обороне", - сказал Воробьев.

По словам Воробьева, у него нет сомнений, что команда настроится на матч за бронзовые медали в воскресенье. "Мы сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу", - отметил он.

Россиянам было легче играть со сборной США в четвертьфинале, чем с финнами. "Это совершенно разные команды. У финнов очень цепкая команда, играющая в обороне, все ловят на себя. Американцы - талантливая быстрая команда, которая в атаке хотела играть", - подчеркнул специалист.

В матче за третье место россияне сыграют с командой, проигравшей в полуфинале между сборными Канады и Чехии. Игра за бронзу состоится 26 мая, начало - 16:45 мск.