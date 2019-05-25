Сергачев: финские хоккеисты практически не создавали моментов в матче против россиян

Россияне проиграли в полуфинале финнам со счетом 0:1.

"С американцами уже волнение прошло, сегодня уже все вышли, были уверены в своих силах. Пару шайб мы потеряли в своей зоне, потом моменты создали. Особо ничего они сегодня не создали, только хорошо в обороне играли", - сказал он.

В игре россияне только один раз играли в большинстве. "Судьи решили, что это какая-то непонятная игра, где можно свистеть только против нас. Но мы выигрывали, когда у нас было одно большинство и не было большинства, от этого результат не зависит. У них все броски были от углов, от бортов, все подряд, втроем на ворота шли, поэтому не думаю, что они были опасными", - подчеркнул он.

Матч за третье место, в котором россияне сыграют с проигравшими в поединке чехов и канадцев пройдет в воскресенье, начало в 16:15 мск.