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Чемпионат мира по хоккею-2019

Сергачев: финские хоккеисты практически не создавали моментов в матче против россиян

Сборная России уступила финской команде в игре 1/2 финала чемпионата мира в Словакии

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии практически не создавала опасных моментов в полуфинальном матче с командой России. Такое мнение журналистам после матча высказал защитник россиян Михаил Сергачев.

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Россияне проиграли в полуфинале финнам со счетом 0:1.

"С американцами уже волнение прошло, сегодня уже все вышли, были уверены в своих силах. Пару шайб мы потеряли в своей зоне, потом моменты создали. Особо ничего они сегодня не создали, только хорошо в обороне играли", - сказал он.

В игре россияне только один раз играли в большинстве. "Судьи решили, что это какая-то непонятная игра, где можно свистеть только против нас. Но мы выигрывали, когда у нас было одно большинство и не было большинства, от этого результат не зависит. У них все броски были от углов, от бортов, все подряд, втроем на ворота шли, поэтому не думаю, что они были опасными", - подчеркнул он.

Матч за третье место, в котором россияне сыграют с проигравшими в поединке чехов и канадцев пройдет в воскресенье, начало в 16:15 мск.

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