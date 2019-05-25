Финский вратарь Ланкинен назвал матч ЧМ со сборной России одним из лучших в жизни

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Голкипер сборной Финляндии Кевин Ланкинен назвал игру с российской командой в полуфинале чемпионата мира одной из лучших в своей карьере. Об этом Ланкинен рассказал в субботу журналистам.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии в полуфинале чемпионата мира переиграла команду России со счетом 1:0. 24-летний Ланкинен отразил все 32 броска по воротам.

"Ощущения великолепные, это работа всей команды, мы бились до конца. Победить сборную России в полуфинале - это здорово. Один из лучших матчей в жизни, надеюсь, будет еще один лучший матч, завтра мы тоже хотим победить", - отметил Ланкинен.

"Я получил настоящее удовольствие от игры. Видел шайбу, защитники помогали контролировать отскоки", - добавил вратарь финской сборной.

Капитан сборной Финляндии и автор победной шайбы Марко Анттила назвал главным героем встречи не себя, а Ланкинена. "В том, что нам хватило одного гола для победы, заслуга нашего вратаря. Он провел фантастический матч", - подчеркнул Анттила.

В финале в воскресенье сборная Финляндии сыграет с победителем полуфинала между командами Чехии и Канады.