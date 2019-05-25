"Крымтеплица" крупно выиграла у "Океана" в предпоследнем туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" со счетом 3:0 выиграл в субботу на своем поле у керченского "Океана" в матче 27-го, предпоследнего тура чемпионата Крыма. Мячи у хозяев на счету Максима Приходного (33-я минута) и Владислава Алексина (40, 55).

Остальные матчи тура завершились со следующими результатами: "Кызылташ" - "ТСК-Таврия" - 2:2, "Севастополь" - "Инкомспорт" - 1:0, "Евпатория" - "Гвардеец" - 2:2.

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 51 очко, далее следуют "ТСК-Таврия" (49), "Крымтеплица" (48), "Евпатория" (36), "Океан" (34), "Инкомспорт" (31), "Кызылташ" (31) и "Гвардеец" (20).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".