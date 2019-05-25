Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли петербургский "Зенит" со счетом 83:81 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе "Зенита" больше всего очков на свой счет записал американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр (14).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и подмосковные "Химки" (счет в серии 1-1), третья встреча серии пройдет 27 мая на домашнем паркете "Химок".