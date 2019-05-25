Родригес: победа в Евролиге воодушевила ЦСКА и добавила давления на команду в Единой лиге

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в Евролиге воодушевила баскетболистов ЦСКА, но и добавила давления на команду в Единой лиге ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал испанский защитник армейцев Серхио Родригес.

В воскресенье ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 83:81. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу армейцев.

"Я очень рад за команду, что удалось победить. Серия против "Зенита" очень тяжелая, а победа в Евролиге только добавила давления. Мы обязаны выигрывать Единую лигу ВТБ, времени радоваться победе [в Евролиге] нет. С другой стороны, победа в Евролиге окрылила всю команду, добавила положительных эмоций", - сказал Родригес.