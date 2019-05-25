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Тренер Мамедов: возвращение Якименко вернет конкуренцию в сборную России по фехтованию

Ранее спортсмен объявил о возобновлении карьеры

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Возвращение в спорт восьмикратного чемпиона мира по фехтованию на саблях Алексея Якименко вернет конкуренцию в российскую команду. Об этом ТАСС сказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

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Во вторник 35-летний Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт. Спортсмен намерен пройти отбор на предстоящую Олимпиаду.

"Пока он активно вернулся только в тренировочный процесс, и я был одним из инициаторов его возвращения, - сказал Мамедов. - На тренировке это может создать конкурентную среду, потому что, если наша четверка знает, что никого больше нет, то она в своем болоте и утонет. Если из них два спортсмена не попадают в топ-64 на соревнованиях, это тревожный звонок".

"Это ненормально, когда опытные спортсмены проигрывают молодым и не попадают в основную сетку из 64 спортсменов. Конечно, это не предел мечтаний, даже если ты в плохой форме, в 16 лучших нужно попадать за счет класса", - добавил Мамедов.

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