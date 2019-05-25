Мамедов: командные соревнования находятся в приоритете у российских фехтовальщиков

"Хотелось порадовать публику, потому что соревнования проходят в Москве, - сказал Мамедов. - Гран-при - это личные соревнования, а у нас в приоритете находятся командные, потому что через них будут отбираться на Олимпиаду. Так как здесь нет командных соревнований, то хотелось бы, чтобы наши спортсмены показали хорошее, красивое и надежное фехтование. В восьмерку пробился только Камиль Ибрагимов, но начинать со счета 0:5 - тяжело, в конце он пытался что-то сделать, но уже не смог".

"Естественно, что после этого турнира мы будем вносить коррективы, будем надеяться, что Камиль наконец-то повзрослеет. В современной сабле любая попытка пятиться назад наказывается, в этом поединке он получил все, когда пошел назад, а в атаке больше нанес. Шансов в обороне у него практически нет, а если знаешь это - зачем пятиться назад? Пока еще время есть, мы покажем ему видео этого боя, подробно разберем", - добавил Мамедов.

Тренер отметил, что главные старты сезона предстоят летом. "Через две недели у нас чемпионат Европы, а еще через месяц чемпионат мира - самые основные старты у нас летом. Поэтому, если кто-то сейчас находится в таком состоянии, это нормально, на пик формы нужно выходить к середине июля. Ничего страшного не произошло, просто нужно показывать зубы, начинать драться с самого начала", - заключил Мамедов.