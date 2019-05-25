Главной задачей российских фехтовальщиков является прямое попадание на ОИ-2020

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио из первой четверки команд является главной задачей для сборной России по фехтованию. Об этом ТАСС сказал главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

Четыре лучшие сборные попадают на командные турниры Олимпийских игр напрямую. Остальные команды проходят отбор, где от каждого континента на Олимпиаду попадет по одной стране. Всего в командных соревнованиях на Играх в трех видах программы (сабля, шпага, рапира) примут участие по восемь национальных сборных в женском и мужском зачетах. В личных турнирах в каждом из трех видов выступят по 34 мужчины и женщины.

"За год до Олимпийских игр может многое произойти, главное - туда отобраться, - сказал Мамедов. - Нам нужно за этот год получить максимальное количество лицензий - это программа минимум. Сейчас у нас очень жесткий отбор среди европейских команд, потому что здесь собраны сильнейшие сборные. Очень много команд, которые готовы побороться за одно место в нижней четверке".

"Только первые четыре команды попадают напрямую на Олимпийские игры, а если туда не попадаешь, то в нижней четверке всего одно место от континента. Лучше и желательно быть в верхней четверке, чтобы без проблем попасть на Олимпиаду. Задача номер один для нас - напрямую попасть на Олимпиаду и завоевать максимум лицензий", - заключил главный тренер.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.