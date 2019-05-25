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Главной задачей российских фехтовальщиков является прямое попадание на ОИ-2020

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио из первой четверки команд является главной задачей для сборной России по фехтованию. Об этом ТАСС сказал главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

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Четыре лучшие сборные попадают на командные турниры Олимпийских игр напрямую. Остальные команды проходят отбор, где от каждого континента на Олимпиаду попадет по одной стране. Всего в командных соревнованиях на Играх в трех видах программы (сабля, шпага, рапира) примут участие по восемь национальных сборных в женском и мужском зачетах. В личных турнирах в каждом из трех видов выступят по 34 мужчины и женщины. 

"За год до Олимпийских игр может многое произойти, главное - туда отобраться, - сказал Мамедов. - Нам нужно за этот год получить максимальное количество лицензий - это программа минимум. Сейчас у нас очень жесткий отбор среди европейских команд, потому что здесь собраны сильнейшие сборные. Очень много команд, которые готовы побороться за одно место в нижней четверке".

"Только первые четыре команды попадают напрямую на Олимпийские игры, а если туда не попадаешь, то в нижней четверке всего одно место от континента. Лучше и желательно быть в верхней четверке, чтобы без проблем попасть на Олимпиаду. Задача номер один для нас - напрямую попасть на Олимпиаду и завоевать максимум лицензий", - заключил главный тренер.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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