Быков: сборная Финляндии прыгнула выше головы, обыграв россиян в полуфинале ЧМ по хоккею

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею сыграла в полуфинале чемпионата мира в Словакии выше всяких похвал - команда прыгнула выше головы, лишив россиян шанса побороться за золото турнира. Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Российская сборная в субботу не смогла выйти в финал турнира, проиграв финнам со счетом 0:1. В матче за третье место команда России сыграет с проигравшей сборной в полуфинале Чехия - Канада.

"Надо сказать, что финны сегодня сыграли выше всяких похвал - прыгнули выше головы, играли очень дисциплинированно и терпеливо. Молодая команда, собранная из хоккеистов, играющих на родине, действовали собранно, самоотверженно, технично, не стеснялись создавать хорошие моменты. У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось - не хватило движения, решений", - рассказал Быков.

"Финны быстро сворачивались в обороне, полностью лишили нас пространства, чтобы создавать какие-то комбинации. А когда мы делали броски, их вратарь был уже на посту. Мы не смогли сегодня показать нашу лучшую игру", - заключил эксперт.

В последний раз сборная России играла в финале чемпионата мира в 2015 году, когда на турнире в Чехии в матче за золотые медали уступила канадцам. А последнее чемпионство сборной России датировано 2014 годом, когда в финале первенства в Минске были обыграны финны.