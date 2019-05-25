"Спортинг" победил "Порту" и в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу

ТАСС, 25 мая. Футболисты "Спортинга" в серии пенальти обыграли "Порту" в финале Кубка Португалии сезона-2018/19. Встреча состоялась в португальском Оэйраше.

Основное время завершилось со счетом 1:1, после дополнительного времени победителя выявить также не удалось - 2:2. В составе "Спортинга" мячи забили Бруну Фернандеш (45-я минута) и Бас Дост (101). У проигравших отличились Тикиньо Соарес (41) и Фелипе (120). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4.

"Спортинг" в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии и вышел на второе место по этому показателю. Чаще всех победителем турнира становилась "Бенфика", в активе которой 29 титулов. В последний раз до этого сезона "Спортинг" выигрывал Кубок Португалии в 2015 году, впервые футболисты стали обладателями трофея в 1923 году.

В прошлом сезоне "Спортинг" в финале Кубка Португалии проиграл "Авешу" со счетом 1:2. "Порту" побеждал в Кубке страны 20 раз.

В завершившемся чемпионате Португалии "Спортинг" занял третье место, набрав 74 очка. "Порту" стал вторым (85 очков), победила в национальном первенстве "Бенфика" (87).