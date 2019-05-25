Сборная Канады обыграла команду Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Чехии со счетом 5:1 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею - 2019, который проходит в Словакии. Встречу, которая состоялась на арене имени Ондрея Непелы, посетило 9085 зрителей.

После гола Дюбуа в воротах сборной Чехии Патрика Бартошака сменил голкипер Павел Францоуз. Стоун забросил восьмую шайбу в девяти матчах на турнире и вышел в единоличные лидеры в споре лучших снайперов чемпионата мира. Лучшими игроками чемпионата мира в составе сборной Канады были признаны Стоун, нападающий Энтони Манта и вратарь Мэтт Мюррей, у команды Чехии - Бартошак, форварды Якуб Ворачек и Михаэл Фролик.

Команды провели на мировых первенствах 24-й очный матч, сборная Канады выиграла 12-ю встречу (11 побед в основное время, одна - в овертайме), в активе сборной Чехии 12 побед (11 - в основное время, одна - по буллитам). Кроме того, команды провели седьмой очный матч в рамках полуфиналов на чемпионатах мира и Олимпийских играх (шесть - на чемпионатах мира, один - на Играх), канадцы в четвертый раз сумели обыграть чешскую сборную в этих встречах, на счету чехов - три победы. В последний раз сборная Канады побеждала чехов в полуфинале крупных турниров на чемпионате мира 2015 года в Чехии, когда канадцы победили со счетом 2:0, в итоге завоевав золотые медали.

Сборная Канады в предыдущий раз выходила в финал чемпионата мира в 2017 году, где в финальной встрече уступила команде Швеции со счетом 1:2 в серии послематчевых буллитов. До этого канадцы два раза подряд становились победителями турнира (2015, 2016). На чемпионате мира 2018 года в Дании канадцы заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали американцам.

В финале сборная Канады сыграет с командой Финляндии, которая в полуфинале победила сборную России со счетом 1:0. Российская команда в матче за бронзовые медали турнира сыграет с чехами. Финал и матч за третье место пройдут 26 мая.