Россиянка Губайдуллина завоевала серебро на этапе КМ по современному пятиборью в Чехии

ТАСС, 25 мая. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла второе место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге.

27-летняя спортсменка показала общий результат 1377 баллов. Победила в соревнованиях представительница Великобритании Кейт Френч, набравшая 1391 балл, третьей стала ее соотечественница Джессика Уарлей (1356).

Россиянка Ульяна Баташова показала восьмой результат (1345), Анна Буряк - 16-й (1328), Аделина Ибатуллина - 29-й (1285).

Этап Кубка мира по современному пятиборью завершится в воскресенье соревнованиями среди мужчин. Финальный этап Кубка мира пройдет в японском Токио с 27 по 30 июня.