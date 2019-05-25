"Бавария" в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии по футболу

ТАСС, 25 мая. "Бавария" одержала крупную победу над "Лейпцигом" со счетом 3:0 в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

Дублем отметился Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты), еще один мяч на счету Кингсли Комана (78).

Этот матч стал последним в составе "Баварии" для полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери.

Для "Баварии", которая в этом сезоне стала чемпионом Германии, эта победа в Кубке страны стала 19-й, команде принадлежит рекорд по этому показателю. "Лейпциг" в предыдущий раз играл в финале Кубка Германии в январе 1937 года, тогда в финальном матче команда обыграла "Шальке" со счетом 2:1.

Для главного тренера "Баварии" Нико Ковача этот финал стал третьим подряд. В 2017-м и 2018-м годах хорватский специалист выводил в финал Кубка "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне. В 2017-м году его подопечные проиграли дортмундской "Боруссии" (1:2), а в прошлом сезоне обыграли "Баварию" (3:1). С лета 2018 года Ковач возглавляет клуб из Мюнхена.

"Бавария" также является 29-кратным чемпионом Германии, 13-кратным обладателем Суперкубка Германии, пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, двукратным обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира.