Без золота. Россияне не смогли забросить в полуфинале ЧМ по хоккею и сыграют за бронзу

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России проиграла команд Финляндии и в четвертый раз подряд не смогла пробиться в финал чемпионата мира. Встреча состоялась на арене имени Ондрея Непелы в присутствии 9085 зрителей. Сборная России подходила к игре в ранге фаворита, имея в активе восемь побед после восьми матчей на чемпионате мира. Финскую команду перед началом турнира к рангу фаворитов никто не причислял. Ее состав пополнили только два хоккеиста из клубов Национальной хоккейной лиги, у россиян же таковых набралось 15 человек. В четвертьфинале финны сотворили сенсацию, переиграв шведов со счетом 5:4 в овертайме.

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До этого команды восемь раз встречались в полуфиналах чемпионатов мира и одержали по четыре победы. Самые обидные свои поражения сборная России терпела именно от финнов, дважды уступая на домашних турнирах (2007, 2016). Восемь лет назад сборные Финляндии и России также встречались в полуфинале в Братиславе на той же арене. Победа тогда осталась за финнами со счетом 3:0, а командой руководил нынешний главный тренер Юкка Ялонен. "Братислава - счастливое место для сборной Финляндии, а также и для меня. У нас сохранился в памяти матч 2011 года", - сказал Ялонен после игры. Спящий гигант похоронил россиян Сборная Финляндии неожиданно начала матч очень активно и создала несколько моментов у ворот Андрея Василевского. Россияне же в основном контратаковали и только ближе к концу периода сумели перехватить инициативу. Второй период прошел в равной борьбе с обоюдными шансами, но Василевский и вратарь сборной Финляндии Кевин Ланкинен раз за разом выручали свои команды, а в одном из моментов на помощь Василевскому пришла штанга. Самый же реальный шанс отличиться был у Кирилла Капризова, который после диагонального паса Никиты Гусева в касание бросал, но Ланкинен успел переместиться и поймать шайбу. Третий период российская команда начала активно и проводила много времени в зоне соперника, результатом чего стало первое удаление финнов в матче. Реализовать численное преимущество сборной России не удалось. В середине периода капитан финской команды Марко Анттила удачно подобрал шайбу после блокированного броска Никиты Зайцева и с близкого расстояния направил ее в ворота Василевского. У сборной России в тот момент вместе с Евгением Малкиным и Евгением Дадоновым на площадке находился не привычный партнер Михаил Григоренко, а Илья Ковальчук.

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Анттила на групповом этапе не набрал ни одного очка за результативность. В четвертьфинале против шведов он перевел игру в овертайм, забросив шайбу в момент, когда финны заменили вратаря на шестого полевого игрока. Анттила, которому в понедельник исполнится 34 года, является самым высоким игроком чемпионата мира с ростом 203 см. Капитан финской команды пока проявляет свои лидерские качества в самые ответственные моменты турнира. Российские хоккеисты после пропущенной шайбы устроили штурм ворот Ланкинена и имели ряд хороших моментов. Заменив вратаря шестым полевым игроком, главный тренер Илья Воробьев выпустил на лед шесть нападающих, как и во встрече Евротура с финнами перед чемпионатом мира. Тогда Александру Овечкину удалось забросить, а сейчас финны играли очень самоотверженно, принимая все броски на себя. Россияне же больше минуты держали шайбу в зоне соперника, но до вратаря шайба дошла лишь однажды. Ни одной комбинации Сборная России впервые с чемпионата мира 2016 года не забросила на чемпионате мира ни одной шайбы за игру. В составе сборной лучшими игроками турнира были признаны нападающий Кучеров, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Василевский. У финнов же лучшими стали нападающие Каапо Какко, Сакари Маннинен и защитник Нико Миккола. Лучшими игроками встречи были названы Кирилл Капризов и Ланкинен, отразивший 32 броска. После игры Ланкинен назвал полуфинальный матч со сборной России одним из лучших в своей карьере. Автор победной шайбы Анттила также отметил, что главным героем встречи является не он, а голкипер. "В том, что нам хватило одного гола для победы, заслуга нашего вратаря. Он провел фантастический матч", - подчеркнул Анттила.

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС отметил тактику финской команды, а также качественную и плотную игру соперника в обороне. "К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл. Очень четко и цепко финны сыграли, двигались хорошо, из наших сегодня выделю Капризова и Василевского", - сказал Третьяк. Воробьев считает, что его подопечным не хватило остроты и агрессивности в нападении. "Надо было заносить больше на "пятачок". Финны ложились под шайбу, хотелось бы поэтому больше бросков, игра шла до одного гола", - пояснил главный тренер российской сборной. Нападающий Никита Гусев добавил, что российская сборная разыгрывала слишком сложные комбинации в моментах, когда следовало действовать проще. "Не шли голы, поэтому мы старались придумывать сложные комбинации, надо было лезть и заталкивать шайбу. Они играли у своих ворот впятером, а вратарь у них все ловил. Мы понимали, что будет непросто, что придется проходить их оборону, но думали, что все-таки забьем", - пояснил Гусев. Россияне поборются за бронзу с чехами В матче за третье место сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии, которая в полуфинале проиграла канадцам со счетом 1:5. Встреча начнется в 16:45 по московскому времени. Третьяк не сомневается в хорошем настрое игроков на предстоящую игру, солидарен с ним и министр спорта Павел Колобков. "Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру", - заявил Колобков.

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