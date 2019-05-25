"Локомотив" и "Краснодар" в 30-м туре РПЛ заочно разыграют путевку в групповой этап ЛЧ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В воскресенье состоятся восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. Все игры начнутся в 14:00 мск. Сразу три матча пройдут в Москве: "Локомотив" - "Уфа", ЦСКА - "Крылья Советов" и "Динамо" - "Арсенал"; четвертый столичный клуб, "Спартак", на выезде встретится с "Оренбургом". Еще в четырех играх сойдутся "Зенит" и "Енисей", "Краснодар" и "Рубин", "Ахмат" и "Ростов", а также "Анжи" и "Урал". Главная интрига 30-го тура - кто займет второе место в итоговой турнирной таблице, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов сразу с групповой стадии. На эту путевку претендуют "Локомотив" и "Краснодар".

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Железнодорожники в среду завоевали восьмой Кубок России, со счетом 1:0 обыграв "Урал". Во встрече с "Уфой", которая гарантированно не выберется из зоны стыковых матчей, команде Юрия Семина нужно победить, чтобы не зависеть от результата встречи "Краснодар" - "Рубин". Клуб из столицы Башкортостана хоть и обезопасил себя от прямого вылета, но также имеет турнирную мотивацию - в случае собственной победы, а также осечки "Крыльев Советов" в игре с ЦСКА, "Уфа" поднимется на 13-е место в таблице и в стыковых матчах сыграет с "Нижним Новгородом", который стал четвертым в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Если команда Вадима Евсеева останется 14-й, ей предстоит сыграть с "Томью", которая заняла третье место во втором по силе дивизионе российского футбола. В последнем матче сезона тренерский штаб "Локомотива" не сможет рассчитывать на защитников Бориса Ротенберга и Бенедикта Хёведеса, полузащитников Джефферсона Фарфана и Игоря Денисова, также под вопросом участие в игре атакующего хавбека Антона Миранчука, который получил повреждение голеностопа в финале Кубка России. У Евсеева, который играл в "Локомотиве" под руководством Семина с 2000 по 2005 год, практически нет кадровых проблем - вопросы вызывает только готовность полузащитника Дмитрия Сысуева. "Краснодар" подходит к встрече с "Рубином" без травмированных и дисквалифицированных игроков. У казанцев из-за травм на поле точно не выйдут защитники Владимир Гранат и Игорь Калинин, полузащитник Игорь Коновалов и нападающий Александр Бухаров. "Локомотив" может лишиться прямой путевки в Лигу чемпионов, если потеряет очки, а "Краснодар" обыграет "Рубин". Если же москвичи и краснодарцы одержат победы, у обеих команд будет по 56 очков, но железнодорожники окажутся выше за счет дополнительных показателей (гола на чужом поле в личных встречах). Если же команда под руководством Мурада Мусаева останется на третьей строчке, ей на пути к основной сетке турнира предстоит принять участие в двух квалификационных раундах. Борьба за Лигу Европы развернется в Оренбурге и Москве Перед заключительным туром до конца не ясно, какая из двух московских команд, "Спартак" или ЦСКА, займет четвертое место и напрямую попадет в групповой этап Лиги Европы, а какой для участия в основной сетке придется преодолеть два отборочных раунда. Красно-белым предстоит выезд к "Оренбургу", который в этом сезоне уже успел обыграть "Локомотив" (1:0) и ЦСКА (3:2), а также сыграть вничью с "Краснодаром" (1:1). Вместе с тем команда под руководством Владимира Федотова уже не решает турнирных задач и главная цель для нее - завершить достаточно успешный, по своим меркам, сезон домашней игрой против "Спартака".

Если команда Олега Кононова одержит гостевую победу, то гарантирует себе прямую путевку в Лигу Европы; если же спартаковцы потеряют очки, а ЦСКА победит "Крылья Советов", то уже армейцы попадут в групповую стадию второго по значимости еврокубка. Самарцам же победа нужна для того, чтобы гарантировать себе 13-е место и встречу в стыковых матчах с "Нижним Новгородом". У "Оренбурга" из-за травмы игру 30-го тура чемпионата страны пропустит полузащитник Сергей Бреев. Также под вопросом выход на поле защитников Дмитрия Андреева, Силвие Бегича и Адесойе Ойеволе. Список тех, без кого придется обходиться "Спартаку" в последней игре сезона более внушителен. Из-за дисквалификаций встречу на стадионе "Газовик" пропустят полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано; травмы помешают сыграть вратарю Артему Реброву, защитникам Самюэлю Жиго, Николаю Рассказову и Илье Кутепову, а также полузащитникам Денису Глушакову и Софьяну Ханни. Что касается игры на "ВЭБ-Арене", то у ЦСКА в ней точно не сыграют продолжающие восстановление от травм полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. Встречу может пропустить хорватский хавбек Никола Влашич - он получил повреждение в предыдущей игре с "Ахматом", решение о том, выйдет ли он на поле, будет принято непосредственно перед матчем. У самарцев гарантированно не сыграют защитник Никита Чичерин, полузащитники Александр Самедов и Срджан Мияйлович, а также форвард Сергей Корниленко; также встречу могут пропустить хавбек Джано Ананидзе и нападающий Максим Канунников. Второй "золотой" матч "Зенита" Команда Сергея Семака уже получила чемпионский кубок и золотые медали, но на этом празднование первого с 2015 года чемпионского титула не завершены. После игры с "Енисеем" сине-бело-голубые отправятся на парад, который будет разделен на две части - водную и наземную. Игра против последней команды чемпионата, в которой петербургские болельщики будут ждать только крупной победы, станет отличной возможностью поставить эффектную точку в успешном для себя сезоне. С большой долей вероятности игра против команды Дмитрия Аленичева пройдет при переполненных трибунах "Газпром-Арены".

Для "Енисея" игра в Санкт-Петербурге станет последней, на данный момент, в элитном дивизионе чемпионата страны. Именно этот факт, а также праздничный настрой соперников могут стать шансом для красноярцев громко заявить о себе перед вылетом в ФНЛ. В том случае, если они одержат сенсационную победу, а "Анжи" потеряет очки, команда Аленичева поднимется с последнего места, переместив туда махачкалинцев. Что касается составов команд, то Семак не сможет рассчитывать на травмированного полузащитника Клаудио Маркизио и дисквалифицированного хавбека Эмилиано Ригони; также из-за проблем со здоровьем игру может пропустить Игорь Смольников. У "Енисея" список игроков, которые не сыграют в Санкт-Петербурге, длиннее, чем у хозяев поля - в него входят продолжающие восстанавливаться от травм полузащитники Александр Зотов и Фегор Огуде, нападающий Артур Саркисов, защитник Валерий Кичин, а также дисквалифицированный игрок обороны Олег Данченко. Долгожданное новоселье Отдельного внимания в 30-м туре заслуживает матч между "Динамо" и "Арсеналом". Бело-голубые проведут первый матч на реконструированном стадионе в Петровском парке, который вмещает 25 тысяч 716 человек. В последний раз команда играла на по-настоящему домашней арене в 2008 году, после чего более 10 лет была вынуждена выступать на "Арене-Химки". Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского клуба, на игре будет аншлаг.

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