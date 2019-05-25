Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМ

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.

Россияне не смогли забросить в полуфинале ЧМ по хоккею и сыграют за бронзу

Без золота. Россияне не смогли забросить в полуфинале ЧМ по хоккею и сыграют за бронзу

"Я не удивлен победой финнов, поскольку это один матч, каждая команда может в этой ситуации обыграть любую. Ту игру я видел - у россиян были хорошие моменты, но финны оказались сильнее. Считаю, финал будет тяжелым для нас, так как финнов мы здесь обыграть не смогли", - сказал Виньо.

По словам тренера, канадцам помог быстрый гол, который они забили чехам на шестой минуте игры. "У нас были сложности, но в ключевых моментах нас спас вратарь. Нам нужно было отобрать пространство у чехов, учитывая, какие у них мастера в команде", - отметил он.

Францоуз не был готов на весь турнир

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после игры заявил, что приехавший в расположение сборной во время турнира голкипер Павел Францоуз не был готов провести полный матч. В воротах чешской сборной игру начинал Патрик Бартошак, которого Францоуз заменил при счете 0:3. Вратарь "Колорадо" приехал в сборную Чехии во время чемпионата мира, был заявлен на турнир 12 мая и сыграл три матча.

"Павел Францоуз не был готов сыграть весь матч, вот почему мы его выпустили на замену. Кто сыграет в завтрашнем матче, решим в день игры", - сказал Ржига.

"Канадцы были лучше, использовали свои моменты. Мы же не выглядели хорошо в ряде ситуаций, включая большинство", - отметил он.

Финальный матч начнется в 21:15 мск.