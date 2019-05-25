СМИ: тренер "Челси" Маурицио Сарри возглавит "Ювентус" в сезоне-2019/20

ТАСС, 26 мая. Наставник английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри в сезоне-2019/20 возглавит итальянский "Ювентус". Об этом в субботу сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Sportnews SNAI.

По информации источника, контракт туринского клуба с 60-летним специалистом будет рассчитан на три года, зарплата Сарри составит €7 млн в год. Соглашение будет подписано после ухода Сарри из "Челси". Официально о работе тренера в "Ювентусе" объявят не ранее четверга.

Сарри возглавляет "Челси" с 2018 года. Под руководством специалиста "Челси" в сезоне-2018/19 стал третьим в чемпионате Англии, набрав 72 очка. Также подопечные Сарри вышли в финал Лиги Европы, где 29 мая сыграют с "Арсеналом".

Сарри также с 2015 по 2018 год возглавлял итальянский клуб "Наполи". Под руководством Сарри неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", вручаемым лучшему тренеру сезона чемпионата Италии.

"Ювентус" является 37-кратным чемпионом Италии. Клуб побеждает в первенстве страны последние восемь сезонов. В текущем сезоне "Ювентус" оформил титул за пять туров до финиша чемпионата. До окончания чемпионата клуб проведет еще один матч - в гостях с "Сампдорией" 26 мая.