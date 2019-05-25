В Париже стартует 123-й Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) по теннису стартует в воскресенье на грунтовых кортах стадиона имени Ролана Гарроса. В Париже защищать прошлогодние титулы будут испанец Рафаэль Надаль и румынка Симона Халеп, россиянка Мария Шарапова пропускает соревнования из-за травмы.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд нынешнего турнира в Париже, который пройдет 123-й раз в истории, составляет €42,66 млн.

Главная интрига мужского турнира - сумеет ли 32-летний Надаль в 12-й раз стать лучшим в Париже. При этом рекорд он установил еще два года назад, выиграв юбилейный 10-й титул. Примечательно, что на остальных трех турнирах Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и Открытом чемпионате США - Надаль суммарно побеждал шесть раз.

Всего же за свою карьеру Надаль проиграл в Париже только два матча из 88. В 2009 году он уступил в четвертом круге шведу Робину Содерлингу, а в 2015-м - в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу.

Возвращение Федерера и дебют Ватутина

После четырехлетнего перерыва на парижские корты возвращается Роджер Федерер. 37-летний швейцарец планомерно готовился к турниру в Париже, в первом раунде он встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Первая ракетка мира Джокович в стартовом раунде сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Главные надежды России связаны с Кареном Хачановым, который посеян под 10-м номером. В первом круге он сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе. Даниил Медведев, посеянный под 12-м номером, в первом круге встретится с французом Пьером-Югом Эрбером. Кроме того, на турнире выступит 26-летний Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Ватутин впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого шлема, его соперником станет француз Корентен Муте.

Травма Шараповой

Попытки бывшей первой ракетки мира Шараповой успеть восстановиться к "Ролан Гаррос" оказались тщетными. 32-летняя россиянка последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову, но потом снялась из-за травмы плеча. Теперь надежды Шараповой связаны с Уимблдоном.