Россиянка Павлюченкова опустилась на 44-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 26 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась с 37-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Лучшей в рейтинге из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 21-е место. Травмированная Мария Шарапова, которая последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, остается на 49-й строчке.
Рейтинг продолжает возглавлять японка Наоми Осака. В воскресенье стартует второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции. По его итогам четыре теннисистки могут обойти японку в рейтинге: чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Ангелик Кербер. Японка точно останется на вершине в случае выхода в финал.
Обновленный рейтинг WTA:
- 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6486 очков;
- 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;
- 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5533;
- 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405;
- 5 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 5095;
- 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 5055;
- 7 (7). Слоан Стивенс (США) - 4552;
- 8 (8). Эшли Барти (Австралия) - 4420;
- 9 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3967;
- 10 (10). Серена Уильямс (США) - 3521...
- 21 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 2150...
- 44 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1245...
- 49 (49). Мария Шарапова (Россия) - 1140...
- 58 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 988...
- 65 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) - 908...
- 68 (74). Вероника Кудерметова (Россия) - 839...
- 70 (67). Евгения Родина (Россия) - 820...
- 78 (78). Вера Звонарева (Россия) - 760...
- 81 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 746...
- 83 (82). Виталия Дьяченко (Россия) - 731...
- 89 (91). Екатерина Макарова (Россия) - 672.