Россиянка Павлюченкова опустилась на 44-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 26 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась с 37-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Лучшей в рейтинге из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 21-е место. Травмированная Мария Шарапова, которая последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, остается на 49-й строчке.

Рейтинг продолжает возглавлять японка Наоми Осака. В воскресенье стартует второй в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Франции. По его итогам четыре теннисистки могут обойти японку в рейтинге: чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Ангелик Кербер. Японка точно останется на вершине в случае выхода в финал.

Обновленный рейтинг WTA: