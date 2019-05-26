Сборные РФ и Канады так и не сыграли на ЧМ по хоккею. Финны и канадцы поспорят за золото

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборные Канады и Финляндии в субботу одержали победы в полуфинальных встречах чемпионата мира по хоккею и теперь сыграют в финале между собой. За бронзовые медали поспорят команды России и Чехии. Сборные России и Канады заняли первые места в своих группах по итогам предварительного этапа. Таким образом, стало ясно, что команды не могут сыграть между собой до финала или матча за третье место. И российские хоккеисты, и канадцы являлись фаворитами своих пар в четвертьфинале и полуфинале. Родоначальники хоккея свой статус подтвердили и пробились в финал, а россияне в полуфинале проиграли финнам со счетом 0:1. Сборная Канады начала турнир с поражения от команды Финляндии (1:3), после чего на групповом турнире одержала шесть побед. В четвертьфинале со швейцарцами канадцы были на грани вылета, но им удалось спастись от поражения в основное время за 0,4 секунды до окончания третьего периода. Героем стал защитник Дэймон Сиверсон, а в овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун, оформивший в той встрече дубль. Российские хоккеисты в 1/4 финала не без проблем обыграли американцев со счетом 4:3. Сборная России выглядела неоспоримым фаворитом в матче с командой Финляндии, которая сенсационно обыграла шведов (5:4 в овертайме). Однако россияне, как и на чемпионате мира в Братиславе восемь лет назад, не сумели забросить ни одной шайбы. В последний раз на мировых первенствах российская команда уходила со льда без голов в стартовом матче чемпионата мира 2016 года с чехами (0:3).

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Сборная России плохо начала матч с финнами, но к середине первого периода выровняла игру. Встреча проходила с обоюдными возможностями, но великолепно действовали вратари - Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Российские хоккеисты зачастую вместо броска пытались разыграть сложные комбинации, вывести партнера на более комфортную позицию. Победную шайбу на 51-й минуте забросил капитан финской сборной Марко Антилла. Он же перевел в овертайм четвертьфинальную игру со шведами, забросив в ситуации, когда его команда играла вшестером с пустыми воротами. Две шайбы в плей-офф стали первыми очками за результативность для самого высокого форварда (207 см) этого чемпионата мира. Выход в финал - не предел В составе сборной России лучшими игроками турнира были признаны нападающий Никита Кучеров, защитник Дмитрий Орлов и Василевский. У финнов же лучшими стали нападающие Каапо Какко, Сакари Маннинен и защитник Нико Миккола. Лучшими игроками встречи были названы Кирилл Капризов и Ланкинен, отразивший 32 броска. После игры вратарь финской сборной назвал полуфинальный матч со сборной России одним из лучших в своей карьере. Автор победной шайбы Анттила также отметил, что главным героем встречи является не он, а голкипер. "В том, что нам хватило одного гола для победы, заслуга нашего вратаря. Он провел фантастический матч", - подчеркнул Анттила.

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В финале сборная Финляндии сыграет с командой Канады. "Я думаю, что это еще не предел для команды [Финляндии], у нас еще одна игра завтра, с этого момента мы начинаем к ней готовиться. Все игроки с очень большим желанием хотят выступать за страну, это одна из причин, почему мы так хороши на турнире - все играют друг за друга, на один результат", - отметил главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен. Чехи девятый год без финала В вечернем матче игрового дня сборная Чехии вчистую уступила путевку в финал команде Канады. Встреча завершилась со счетом 1:5. В состав канадцев вернулся нападающий Энтони Манта, который пропустил четвертьфинал из-за дисквалификации. Первые смены чехи провели активно, но потом канадцы сразу же взяли игру под свой контроль и на шестой минуте открыли счет. В начале второго периода результат уже был предопределен. Дарнелл Нёрс удвоил преимущество, спустя 10 секунд после начала игрового отрезка, а вскоре Пьер-Люк Дюбуа забросил третью шайбу. В обоих эпизодах не лучшим образом действовал вратарь Патрик Бартошак, который был заменен на Павела Францоуза. Начиная с середины встречи канадские хоккеисты действовали в экономном режиме, и у чехов стали появляться моменты. Но в третьем периоде сборная Канады довела счет до разгромного (5:0), после чего нападающий хабаровского "Амура" Томаш Зогорна забросил свою первую шайбу на турнире. Лучшими игроками турнира у обеих команд стали вратарь и два самых результативных форварда. В составе чехов приз получил Бартошак, а также Якуб Ворачек (4 гола + 12 результативных передач) и Михаэл Фролик (7+7). У канадцев были награждены Мэтт Мюррей, а также Марк Стоун (8+6) и Манта (7+6).

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