СМИ: "Лацио" заинтересован в услугах футболиста "Арсенала" Уэлбека

ТАСС, 26 мая. Итальянский футбольный клуб "Лацио" интересуется форвардом английского "Арсенала" Данни Уэлбеком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Контракт лондонского клуба с 28-летним англичанином заканчивается 30 июня 2019 года. После этого он станет свободным агентом.

По информации издания, на нападающего также претендуют английские клубы "Эвертон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Отмечается, что "Эвертон" готов повысить зарплату игроку до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сам игрок не принимает участие в матчах за "Арсенал", поскольку в ноябре прошлого года получил травму лодыжки.

В нынешнем сезоне Уэлбек провел за "Арсенал" 14 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну передачу. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Англии (2015, 2017), а также обладателем Суперкубка Англии (2018). Уэлбек также выступал за английские "Манчестер Юнайтед", "Престон" и "Сандерленд" (оба клуба - аренда). В составе сборной Англии он провел 42 матча, в которых забил 16 голов.