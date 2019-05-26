Чемпионка ОИ-2012 по борьбе Воробьева выступит на Европейских играх

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка - 2012 по женской борьбе Наталья Воробьева после долгого перерыва в карьере снова вышла в лидеры и заслужила право выступить на Европейских играх в Минске. Таким мнением с ТАСС поделился исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России Магомед Алиомаров.

Завоевав золото Игр в Лондоне, серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 кг, Воробьева брала паузу - спортсменка меньше года назад стала мамой. После долгого перерыва она вернулась на борцовский ковер и в середине марта выиграла национальный чемпионат в Улан-Удэ, перейдя в вес до 76 кг. В пятницу, 24 мая она взяла серебро рейтингового турнира в Италии, уступив в финале лишь олимпийской чемпионке - 2016 канадке Эрике Уибе.

"До лицензионного чемпионата мира в Нур-Султане Воробьева должна пройти еще один-два старта, - рассказал Алиомаров. - Как чемпионка России и лидер в своем весе она, на мой взгляд, заслужила право выступить на Европейских играх в Минске. В Италии она не была до конца готова, но убедительно прошла свои встречи вплоть до финала, уступив в нем только олимпийской чемпионке Уибе. Несмотря на неполную готовность она по-бойцовски решила участвовать турнире, и, думаю, технически она была способна выиграть у канадки, если бы поединок продлился чуть дольше", - рассказал Алиомаров.

"Остальной состав команды огласим в ближайшее время", - добавил исполняющий обязанности главного тренера.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, соревнования по спортивной борьбе - с 25 по 30 июня.