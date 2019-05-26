Быков: российские хоккеисты должны завершить чемпионат мира на победной ноте

ТАСС, 26 мая. Сборная России по хоккею, несмотря на проигрыш в полуфинале чемпионата мира команде Финляндии, должна закончить турнир на победной ноте. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Российские хоккеисты в субботу не смогли выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Словакии, проиграв финнам со счетом 0:1. В матче за третье место команда России сыграет со сборной Чехии, начало встречи - 16:45 мск.

"Федерация хоккея России собрала просто прекрасную команду, одну из лучших за последние годы, это нужно приветствовать, - подчеркнул Быков. - Здорово, что все эти игроки приехали, но спорт есть спорт, в нем всякое может случиться. Нужно продолжать работать и стараться быть еще лучше в следующем году, а сейчас наша команда должна закончить этот турнир на победной ноте", - рассказал Быков.

"Все были сильно расстроены этим поражением - и наши болельщики, и зарубежные. Ко мне после матча здесь, в Словакии, многие подходили со словами поддержки, со словами, что хотели видеть в финале чемпионата мира именно нашу команду. Но жизнь продолжается, мы должны быть сильными, должны двигаться дальше, работать с молодежью, чтобы в наш хоккей был еще больший приток молодых и талантливых игроков", - заключил эксперт.

Быков привел сборную России к победе на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов.