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Женская сборная России по стрельбе из лука стала третьей на этапе Кубка мира

Золото завоевали представительницы Тайваня, серебро - Мексики

ТАСС, 26 мая. Женская сборная России по стрельбе из классического лука заняла третье место на этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье.

Россиянки в матче за третье место победили испанок со счетом 5:4. В составе сборной выступали Елена Осипова, Инна Степанова и Саяна Цыремпилова.

Золотые награды завоевала сборная Тайваня, которая в финале победила команду Мексики (5:1).

Этап Кубка мира в Анталье завершится в воскресенье. Следующим крупным соревнованием станет чемпионат мира, который пройдет в голландском Хертогенбосе с 10 по 16 июня.

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