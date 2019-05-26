Женская сборная России по стрельбе из лука стала третьей на этапе Кубка мира

ТАСС, 26 мая. Женская сборная России по стрельбе из классического лука заняла третье место на этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье.

Россиянки в матче за третье место победили испанок со счетом 5:4. В составе сборной выступали Елена Осипова, Инна Степанова и Саяна Цыремпилова.

Золотые награды завоевала сборная Тайваня, которая в финале победила команду Мексики (5:1).

Этап Кубка мира в Анталье завершится в воскресенье. Следующим крупным соревнованием станет чемпионат мира, который пройдет в голландском Хертогенбосе с 10 по 16 июня.