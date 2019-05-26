Франция хочет провести матч КХЛ с участием "Локомотива"

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Федерация хоккея Франции хотела бы в Париже провести матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием ярославского "Локомотива", за который выступает нападающий сборной Франции Стефан Да Коста. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Люк Тардифф.

"Мы работаем над проведением у нас матча КХЛ. Я хотел бы, чтобы к нам приехала команда Да Косты, так как он родился в Париже", - сказал Тардифф.

В сентябре 2018 года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможном вступлении в КХЛ клуба из Парижа или Марселя. "После чемпионата мира 2017 года мы поняли, что наша арена в Берси мала. Нам нужна еще одна арена, и мы находимся в процессе обсуждения вопроса с властями Парижа по поводу строительства дворца на 9 тыс. зрителей. Что касается Марселя, то культуры хоккея там нет", - отметил Тардифф.

"Мы встретимся с представителями КХЛ после того, как у нас пройдет встреча с мэром Парижа и министром спорта страны. Сейчас же у нас впереди конгресс федерации, на котором мы обсудим, как нам вернуться в высший дивизион чемпионата мира, где мы играли с 2008 года", - добавил он.

"Локомотив" объявил о переходе Да Косты 1 мая, ранее нападающий выступал за екатеринбургский "Автомобилист". В 58 матчах регулярного чемпионата за екатеринбургский клуб он набрал 48 очков (22 гола + 26 передач), а в восьми играх Кубка Гагарина - 3 очка (1+2). В прошлом году вынесенные матчи КХЛ с участием СКА и ЦСКА прошли в Вене и Цюрихе.

Сборная Франции без Да Косты по итогам предварительного раунда чемпионата мира в Словакии заняла последнее место в группе А и опустилась дивизионом ниже.