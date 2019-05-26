Российские керлингистки стали вторыми на турнире Arctic Cup в Красноярском крае

ДУДИНКА /Красноярский край/, 26 мая. /ТАСС/. Российская команда со скипом Алиной Ковалевой заняла второе место на международном турнире Arctic Cup, который проходил в городе Дудинка Красноярского края.

Россиянки уступили в финальном матче сборной Шотландии со скипом Ив Мюрхед со счетом 4:5. В составе команды выступали Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Во встрече за третье место вторая российская команда со скипом Анной Сидоровой уступила сборной Канаде (скип Кери Эйнарсон) со счетом 4:5. В команде выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева и Кира Езех.

Турнир состоялся в четвертый раз и третий - в международном формате. Соревнования прошли на ледовой арене "Таймыр" в Дудинке с 23 по 26 мая. На турнире выступили десять женских команд - четыре из России (Россия-1, Россия-2, юниорская сборная страны и команда Красноярского края), а также сборные Канады, Швеции, Швейцарии, Канады, Финляндии и Южной Кореи. Arctic Cup - единственный международный турнир по керлингу, который проходит за полярным кругом.

"Норникель" является генеральным партнером Arctic Cup - 2019.