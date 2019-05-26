Самым возрастным участником ультрамарафона вокруг озера Эльтон стал 70-летний аргентинец

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Международный ультрамарафон Elton Ultra на берегу крупнейшего соленого озера Эльтон под Волгоградом собрал в эти выходные порядка 2 тыс. гостей и участников, самым возрастным участником соревнований стал 70-летний Рамон Абдала из Аргентины, сообщила в воскресенье ТАСС руководитель пресс-центра Elton Ultra Юлия Добижи.

"Всего в ультрамарафоне принимает участие порядка 700 человек, еще примерно полторы тысячи - это гости и болельщики. Многие приехали целыми семьями, причем есть семья из Аргентины - это Хуан с женой и сыном. А вот приехавшему тоже из Аргентины Рамону Абдала, который участвует в 100-километровом забеге, 70 лет, это самый возрастной участник марафона",- рассказала Добижи.

Она отметила, что среди иностранных участников марафонских забегов на дистанциях 21 км, 84 км, 100 км и 205 км, а также в эстафете, есть представители из Великобритании, Мексики, Казахстана, Азербайджана, Украины и Чехии. "Сейчас завершился забег на 84 км, его выиграли муж и жена Егор и Мария Ручниковы, они из Камышина, но уже несколько лет живут и работают в Казани. Причем оба перворазрядники по легкой атлетике, а сегодня они выполнили норматив мастера спорта по трейлу, бегу по пересеченной местности, чему он счастливы", - отметила руководитель пресс-центра Elton Ultra.

По ее словам, погода в воскресенье для участников забегов не жаркая для этих степных и пустынных мест - около 25 градусов, однако есть ветер. В палаточном городке дежурят три бригады скорой помощи. Учитывая, что марафон проходит в непосредственной близости от государственной границы РФ с Казахстаном, соревнования проходят под контролем российских пограничников.

"Атмосфера среди любителей марафонских забегов в палаточном городке самая дружеская и непринужденная - здесь собрались единомышленники, поклонники здорового образа жизни, хотя это люди самых разных профессий и увлечений. Одно из ярких культурных явлений Elton Ultra - свадебная церемония наших московских гостей Игоря и Светланы, причем это была стилизованная свадьба, особенно необычен был наряд невесты - она была в ковбойской шляпе и в платье моды XIX века", - рассказала Добижи.

Марафон на Эльтоне

Elton Ultra сертифицирован российской и международными ассоциациями трейлраннинга, входит в Международную ассоциацию ультрамарафонов. Самая длинная дистанция под названием Lost Lakes Ultra (205 км) имеет наивысший бал сложности по системе международной ассоциации. В 2019 году ультрамарафону присвоен статус всероссийских соревнований по трейлу.

По оценке Всероссийской организации "Национальное беговое движение" в 2018 году марафон был признан одним из лучших в России, пройдя оценку участников по 32 параметрам и получив 9,9 балла из 10 возможных. В 2018 году международный забег также взял Гран-при в разделе "Спорт" на первой всероссийской премии в области событийного туризма "События России" и стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года".

Озеро Эльтон известно расположенным на его берегу бальнеологическим и грязевым курортом, который был основан здесь в 1910 году. По составу минеральной воды и соленой рапы Эльтон не уступает Мертвому морю. Площадь озера более 150 кв. км, его форма представляет почти правильный круг. До 1882 года на озере велась добыча соли. В настоящее время озеро входит в состав природного парка "Эльтонский".