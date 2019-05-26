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Футбол в России

Кардозу стал автором первого забитого мяча на новом стадионе "Динамо"

Португалец отличился уже на второй минуте встречи с "Арсеналом"
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Мигел Кардозу стал автором первого гола на новом стадионе команды в Петровском парке.

Португальский форвард открыл счет уже на второй минуте встречи 30-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Реконструкция стадиона "Динамо" проводилась с 2008 по 2018 год. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену, которую могут посетить 14 тыс. зрителей.

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