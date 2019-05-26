Керлингистка Брызгалова считает серебро Arctic Cup достойным результатом

ДУДИНКА /Красноярский край/, 26 мая. /ТАСС/. Российская керлингистка Брызгалова считает второе место на турнире Arctic Cup достойным результатом из-за высокого уровня соперников. Об этом она рассказала журналистам после финальной игры в воскресенье.

В Дудинке (Красноярский край) завершился Arctic Cup - 2019, победителем стала команда Шотландии. В финале шотландки обыграли команду Алины Ковалевой, в составе которой с начала сезона выступает Брызгалова.

"Немного изменился лед, камень ехал медленнее, и соперник понял это быстрее, они весь турнир провели на очень высоком уровне и заслуженно победили. Считаю второе место достойным результатом, потому что сюда приехали побороться действительно сильные команды. Обычно мы играем международные турниры, чтобы подготовиться к большим стартам: чемпионатам мира и Европы, но этот турнир последний в сезоне, хотелось провести его достойно, не было такого, что отнеслись легкомысленно, естественно, хотели победить. Мы ездим на любой турнир, чтобы победить, только этого нам хочется", - сказала Брызгалова.

"В целом сезон сложился хорошо, мы отыграли очень много турниров, на некоторых удалось выиграть, очень много квалифицировались и набирали очки, которые нам позволяют играть на турнирах Большого шлема. После чемпионатов мира по уровню это турниры, которые проходят в Канаде, и мы набрали достаточное количество очков, чтобы получить приглашение в следующем сезоне", - заключила она.

Arctic Cup - ежегодный международный турнир, который проходит за полярным кругом, генеральным партнером соревнований выступает "Норникель".