Брызгалова: керлингист Крушельницкий считает дни до возвращения на лед

ДУДИНКА /Красноярский край/, 26 мая. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, считает дни до возвращения в спорт. Об этом рассказала журналистам в воскресенье по завершении турнира Arctic Cup керлингистка Брызгалова.

Брызгалова ранее выступала в дабл-миксте в паре со своим мужем Александром Крушельницким. На Олимпиаде-2018 пара завоевала бронзу, однако результат был аннулирован, так как в допинг-пробе партнера были найдены запрещенные вещества. Спортсмен был отстранен на четыре года, срок дисквалификации истечет в феврале 2022 года.

"Ничего нового в ситуации нет, просто ждем. Он работает, зачеркивает деньки, чтобы поскорее вернуться, у него есть желание играть", - сказала Брызгалова.

В паре с Крушельницким Брызгалова стала чемпионкой мира и Европы в 2016 году.

Arctic Cup - ежегодный международный турнир, который проходит за полярным кругом, генеральным партнером соревнований выступает "Норникель".