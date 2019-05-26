Глава IWF Аян призвал национальные комитеты продолжать бороться с допингом

ТАСС, 26 мая. Президент (IWF) Тамаш Аян заявил, что организация продолжает вести активную борьбу с допингом, которая еще не окончена. Слова Аяна приводит Inside the games.

Аян обратился с письмом по вопросу допинга к каждой национальной федерации, подчеркнув важность и необходимость проводимых реформ. "Наша борьба с допингом за чистоту тяжелой атлетики еще не закончена, мы хотим напомнить членам организации о том, что необходимы изменения в антидопинговой культуре. Мы постоянно пытаемся изменить культуру тяжелой атлетики в некоторых странах. В последние два года мы, Исполнительный совет IWF и сотрудники, очень усердно работали над устранением препятствий на пути к нашему олимпийскому статусу и очищением тяжелой атлетики во всем мире", - говорится в письме.

Также в тексте отмечается, что подписано соглашение между IWF и Независимым агентством антидопингового тестирования (ITA), которое подтверждает, что Международный олимпийский комитет (МОК) снимает ограничения с организации, благодаря чему тяжелая атлетика вошла в состав дисциплин на Олимпийские игры 2024 года.

"МОК четко дал понять, что это "последний шанс" тяжелой атлетики. Поэтому мы обращаемся к вам, нашим национальным федерациям, с предупреждением о том, что вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы строго придерживаться антидопинговой политики IWF и избегать появления допинговых нарушений среди тяжелоатлетов вашей страны. Если вновь будут выявлены положительные результаты допинг-тестов, то их последствия будут гораздо более серьезными и бесповоротными. Мы рассчитываем на ваше сотрудничество и честность", - написал Аян.

Возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр появилась из-за проблем с допингом в этом виде спорта. В декабре 2017 года исполком МОК выдвинул критерии, в случае соблюдения которых тяжелая атлетика должна войти в программу Олимпийских игр в Париже. В IWF отмечают, что выполнили все рекомендации независимой комиссии по чистому спорту. Однако МОК принял решение оставить вопрос открытым относительно сохранения тяжелой атлетики в программе Игр-2024, пока не будет проведен полный обзор принятых IWF мер.

IWF в ходе реформ приняла решение о сокращении олимпийских квот на Игры 2020 года в Токио в отношении сборных стран с большим числом допинговых историй. В итоге сборная России по тяжелой атлетике получит только две квоты. Помимо сборной России, еще четыре страны будут представлены на Играх только двумя спортсменами - Казахстан, Азербайджан, Армения и Белоруссия. В марте 2019 года МОК восстановил полноценный статус тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр 2024 года, после того, как IWF ввела ряд изменений.