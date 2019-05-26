Шатан надеется, что "Слован" продолжит выступать в КХЛ

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший хоккеист "Слована" и генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан надеется на то, что команда из Братиславы продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Шатан рассказал журналистам.

Ранее сообщалось, что клуб из Братиславы имеет проблемы с финансированием и задолженности перед игроками, из-за чего вопрос его участия в сезоне-2019/20 КХЛ находится под вопросом. Позднее чешский портал iSport.cz проинформировал о том, что руководство клуба нашло чешского инвестора, который позволит команде продолжить выступления в лиге.

"Это должно решаться менеджерами и владельцем клуба, надеюсь, что мы сможем остаться. Если нет, то ничего страшного. Нам нужно подождать, у меня пока нет информации о перспективах. "Слован" - очень знаковый клуб в Словакии, и я желаю ему только самого лучшего", - отметил Шатан.

"Слован" закончил сезон-2018/19 с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб (минус 112) и стал худшей командой лиги. Команда выступает в КХЛ с 2012 года и дважды выходила в плей-офф (2012/13, 2015/16).