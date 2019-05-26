Футболист ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

ЦСКА опередил "Спартак" в борьбе за четвертое место в чемпионате России по футболу

В воскресенье в матче заключительного тура чемпионата страны ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 6:0. Чалов отметился двумя голами. На его счету 15 голов, у его ближайшего преследователя, форварда "Зенита" Сердара Азмуна, - 13.

Футболист ЦСКА стал лучшим бомбардиром впервые с сезона-2013/14, когда больше всех голов забил ивуариец Сейду Думбия (18 мячей).

Лучшим ассистентом чемпионата стал форвард "Зенита" Артем Дзюба, на его счету 10 результативных передач.

Чалов, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. 21-летний форвард стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года. В день завершения чемпионата сезона-2018/19 Чалову исполнилось 21 год 46 дней, Симутенкову в день последнего тура первенства 1994 года было 21 год 217 дней.