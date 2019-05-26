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Футбол в России

"Динамо" и "Арсенал" сыграли со счетом 3:3 в первом матче на стадионе в Петровском парке

Дублем отметился форвард бело-голубых Кирилл Панченко
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Описание
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3. Встреча прошла на новом стадионе "Динамо" в Петровском парке, на открытие которого пришли 23 340 зрителей.

В составе "Динамо" голами отметились Мигел Кардозу (2-я минута) и Кирилл Панченко (29, 60). У "Арсенала" отличились Резиуан Мирзов (52) и Игорь Горбатенко (84), автогол на счету нападающего "Динамо" Евгения Маркова (16), вышедшего вместо Евгения Луценко. Луценко на 16-й минуте покинул поле из-за повреждения кисти правой руки. Футболисты "Динамо" провели матч в футболках со специальными нашивками в честь открытия стадиона "ВТБ-Арена".

По итогам чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место, набрав 33 очка, "Арсенал" набрал 46 очков и стал шестым.

22 ноября 2008 года состоялся последний матч на стадионе "Динамо" перед реконструкцией, московский клуб одержал победу над "Томью" со счетом 2:0. В составе бело-голубых в том матче играл полузащитник Дмитрий Хохлов, ныне занимающий должность главного тренера "Динамо".

Церемония открытия "ВТБ-Арены", вместимость которой составляет 26 тыс. зрителей, прошла перед матчем. Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли. 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене поля, 16 мая комиссия по допуску футбольных полей одобрила проведение матча 30-го тура РПЛ на стадионе в Петровском парке.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит30204657-2964
2Локомотив30168645-2856
3Краснодар30168655-2356
4ЦСКА30149746-2351
5Спартак30147936-3149
6Арсенал301210840-3346
7Оренбург301271139-3443
8Ахмат301191028-3042
9Ростов301011925-2341
10Урал301081233-4538
11Рубин30715824-3036
12Динамо30615928-2833
13Крылья Советов30841825-4628
14Уфа305111424-3426
15Анжи30561913-5021
16Енисей30481824-5520
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Футбол в России
УК "Динамо": поле и стадион будут готовы к проведению Суперкубка России по футболу
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