"Динамо" и "Арсенал" сыграли со счетом 3:3 в первом матче на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3. Встреча прошла на новом стадионе "Динамо" в Петровском парке, на открытие которого пришли 23 340 зрителей.
В составе "Динамо" голами отметились Мигел Кардозу (2-я минута) и Кирилл Панченко (29, 60). У "Арсенала" отличились Резиуан Мирзов (52) и Игорь Горбатенко (84), автогол на счету нападающего "Динамо" Евгения Маркова (16), вышедшего вместо Евгения Луценко. Луценко на 16-й минуте покинул поле из-за повреждения кисти правой руки. Футболисты "Динамо" провели матч в футболках со специальными нашивками в честь открытия стадиона "ВТБ-Арена".
По итогам чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место, набрав 33 очка, "Арсенал" набрал 46 очков и стал шестым.
22 ноября 2008 года состоялся последний матч на стадионе "Динамо" перед реконструкцией, московский клуб одержал победу над "Томью" со счетом 2:0. В составе бело-голубых в том матче играл полузащитник Дмитрий Хохлов, ныне занимающий должность главного тренера "Динамо".
Церемония открытия "ВТБ-Арены", вместимость которой составляет 26 тыс. зрителей, прошла перед матчем. Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли. 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене поля, 16 мая комиссия по допуску футбольных полей одобрила проведение матча 30-го тура РПЛ на стадионе в Петровском парке.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57-29
|64
|2
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45-28
|56
|3
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55-23
|56
|4
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46-23
|51
|5
|Спартак
|30
|14
|7
|9
|36-31
|49
|6
|Арсенал
|30
|12
|10
|8
|40-33
|46
|7
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39-34
|43
|8
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28-30
|42
|9
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25-23
|41
|10
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33-45
|38
|11
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24-30
|36
|12
|Динамо
|30
|6
|15
|9
|28-28
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25-46
|28
|14
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24-34
|26
|15
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13-50
|21
|16
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24-55
|20