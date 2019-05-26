"Динамо" и "Арсенал" сыграли со счетом 3:3 в первом матче на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3. Встреча прошла на новом стадионе "Динамо" в Петровском парке, на открытие которого пришли 23 340 зрителей.

В составе "Динамо" голами отметились Мигел Кардозу (2-я минута) и Кирилл Панченко (29, 60). У "Арсенала" отличились Резиуан Мирзов (52) и Игорь Горбатенко (84), автогол на счету нападающего "Динамо" Евгения Маркова (16), вышедшего вместо Евгения Луценко. Луценко на 16-й минуте покинул поле из-за повреждения кисти правой руки. Футболисты "Динамо" провели матч в футболках со специальными нашивками в честь открытия стадиона "ВТБ-Арена".

По итогам чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место, набрав 33 очка, "Арсенал" набрал 46 очков и стал шестым.

22 ноября 2008 года состоялся последний матч на стадионе "Динамо" перед реконструкцией, московский клуб одержал победу над "Томью" со счетом 2:0. В составе бело-голубых в том матче играл полузащитник Дмитрий Хохлов, ныне занимающий должность главного тренера "Динамо".

Церемония открытия "ВТБ-Арены", вместимость которой составляет 26 тыс. зрителей, прошла перед матчем. Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли. 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене поля, 16 мая комиссия по допуску футбольных полей одобрила проведение матча 30-го тура РПЛ на стадионе в Петровском парке.