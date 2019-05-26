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Российские спортсмены стали вторыми на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в миксте

В финале россияне уступили испанцам со счетом 3:5

ТАСС, 26 мая. Сборная России по стрельбе из классического лука заняла второе место в состязаниях смешанных команд на этапе Кубка мира, который проходит в турецкой Анталье.

Россияне в финале уступили испанским спортсменам со счетом 3:5. В составе сборной выступали Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев.

Бронзовые награды завоевала сборная Турции, которая в матче победила команду Китая (6:0).

В финальной схватке в женских индивидуальных соревнованиях россиянка Саяна Цыремпилова проиграла представительнице Китая Чжэн Ичай (4:6). В матче за третье место одержала лучница из Тайваня Тан Я Тин, обыгравшая мексиканку Алехандру Валенсию (6:5).

Этап Кубка мира в Анталье завершился. Следующим крупным соревнованием станет чемпионат мира, который пройдет в голландском Хертогенбосе с 10 по 16 июня.

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