Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Енисей"

ТАСС, 26 мая. Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей" в связи с истечением срока контракта. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".

"У меня заканчивается контракт, это мой последний матч с "Енисеем", - сказал Аленичев.

Встреча "Енисея" и "Зенита" прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Зенита".

Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ, переиграв в переходных матчах махачкалинский "Анжи". По итогам нынешнего сезона красноярский клуб не сумел сохранить место в высшем дивизионе чемпионата страны, став худшей командой лиги (16-е место) с 20 очками в активе.

С 2011 по 2015 год Аленичев руководил тульским "Арсеналом", в 2015-2016 годах - московским "Спартаком".