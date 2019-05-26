Тренер ФК "Крылья Советов" Божович назвал игру команды в матче с ЦСКА позором

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает позором игру своей команды в матче 30-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА. Об этом черногорский специалист сказал на послематчевой пресс-конференции.

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Матч прошел в Москве и завершился со счетом 6:0 в пользу столичного клуба.

"Трудно что-то сказать, мы провалили матч и заслуженно проиграли, - сказал Божович. - Во втором тайме выглядели очень плохо, ЦСКА мог забить еще. Мы должны готовиться к стыковым играм. Выводы будем делать, когда закончатся стыки".

"Так нельзя играть, это позор. Считаю себя виноватым, мне очень стыдно", - добавил черногорский специалист.

"Крылья Советов" завершили чемпионат России на 13-м месте, самарцам предстоит сыграть с "Нижним Новгородом" в стыковых матчах за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне. ЦСКА благодаря собственной победе и поражению "Спартака" от "Оренбурга" (0:2) поднялся на четвертое место в турнирной таблице, которое позволит армейцам в следующем сезоне выступить в Лиге Европы начиная с группового этапа.