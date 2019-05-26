Анохин: Москва может соперничать по футбольной инфраструктуре с любым городом мира

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Открытие Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина позволяет Москве соперничать по спортивной и футбольной инфраструктуре с любым городом мира. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), глава Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Динамо" и "Арсенал" сыграли со счетом 3:3 в первом матче на стадионе в Петровском парке

В матче открытия реконструированного стадиона в рамках 30-го тура чемпионата России "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 3:3.

"Это знаменательное и знаковое событие для Московской федерации футбола. Напомню, что 2019 год мы учредили годом Льва Яшина. Эмоции сейчас зашкаливают. Прекрасный стадион с отличной навигацией - все четко и понятно, куда идти".

"Городская среда Москвы - это спортивная среда. И теперь столица может поспорить с любыми городами мира по спортивной инфраструктуре, особенно по футбольной", - сказал Анохин.

Церемония открытия "ВТБ-Арены", вместимость которой составляет 26 тыс. зрителей, прошла перед матчем. Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли. 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене поля, 16 мая комиссия по допуску футбольных полей одобрила проведение матча 30-го тура РПЛ на стадионе в Петровском парке.