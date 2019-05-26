{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" предложил новый контракт футболисту Юрию Жиркову

Автоматически продлен контракт с защитником Браниславом Ивановичем, также ведутся переговоры с Михаилом Кержаковым
Юрий Жирков Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в клубе. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

На эту тему
Чемпионат России по футболу сезона-2018/19 завершился матчами 30-го тура

"Зенит" в матче заключительного тура Российской премьер-лиги дома обыграл "Енисей" со счетом 4:1. Жиркову 35 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2016 года из московского "Динамо". В текущем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате России и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с петербургской командой истекает летом нынешнего года.

"Предложили новый контракт Жиркову. - сказал Семак. - По Михаилу Кержакову работа также ведется, у Бранислава Ивановича контракт продлен автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее".

Жирков в составе "Зенита" является обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2016) России, а также победителем чемпионата России сезона-2018/19. С 2004 по 2009 год Жирков представлял ЦСКА, в составе которого дважды становился чемпионом России (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубок (2004, 2006, 2007, 2009) страны. Жирков также в составе "Челси" становился чемпионом Англии (2009/10), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка (2009) Англии.

"Зенит", гарантировавший себе чемпионство в 27-м туре, набрал 64 очка. "Енисей" занял последнее 16-е место, набрав 20 очков.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
УК "Динамо": поле и стадион будут готовы к проведению Суперкубка России по футболу
В воскресенье прошел матч открытия реконструированной арены
Читать полностью