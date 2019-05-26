"Зенит" предложил новый контракт футболисту Юрию Жиркову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в клубе. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" в матче заключительного тура Российской премьер-лиги дома обыграл "Енисей" со счетом 4:1. Жиркову 35 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2016 года из московского "Динамо". В текущем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате России и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с петербургской командой истекает летом нынешнего года.

"Предложили новый контракт Жиркову. - сказал Семак. - По Михаилу Кержакову работа также ведется, у Бранислава Ивановича контракт продлен автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее".

Жирков в составе "Зенита" является обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2016) России, а также победителем чемпионата России сезона-2018/19. С 2004 по 2009 год Жирков представлял ЦСКА, в составе которого дважды становился чемпионом России (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубок (2004, 2006, 2007, 2009) страны. Жирков также в составе "Челси" становился чемпионом Англии (2009/10), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка (2009) Англии.

"Зенит", гарантировавший себе чемпионство в 27-м туре, набрал 64 очка. "Енисей" занял последнее 16-е место, набрав 20 очков.