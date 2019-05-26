Гончаренко: ЦСКА заслуженно занял четвертое место в чемпионате России по футболу

"Мы пообещали себе, что будем бороться только за первое место, эти молодые ребята себя закрепостили. К сожалению, мои действия немного усугубили ситуацию. В результате пришли к тому, что весной мы играли и отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. То, что у нас есть сейчас, четвертое место, мы и заслужили", - сказал Гончаренко.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным итоговое четвертое место команды в чемпионате России по футболу. Об этом наставник армейцев заявил на пресс-конференции по итогам матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", в котором армейцы одержали победу со счетом 6:0.

Также главный тренер ЦСКА отметил, что на результатах команды во второй части сезона сказались неопределенность с основной игровой схемой и стартовым составом. "К сожалению, у нас этого не было. На это были объективные причины - Виктор Васин, Алан Дзагоев и Абель Эрнандес, на которых мы рассчитывали, к сожалению, нам не помогли. Сказалась нехватка опыта, мы старались, но не понимали, что такое ритм игры - когда нужно было придержать мяч, мы атаковали, когда нужно было идти в атаку, теряли мяч в простых ситуациях", - добавил он.

"Не стоит забывать, что игроки, которые провели очень хороший сезон, еще год назад не имели игровой практики - можно взять любого: [Родриго] Бекао и [Никола] Влашич сидели на скамейке, [Ильзат] Ахметов - в бухгалтерии, [Иван] Обляков играл в "Уфе", меньше чем у нас, - отметил Гончаренко. - В результате мы получили команду, которая сделала эмоциональный шаг осенью. Второй и последующие шаги - это долгая и кропотливая работа, которую нам надо провести. Плюс, нам надо понять, как мы можем усилиться, потому что любой команде нужна свежая кровь. Будем работать, чтобы усилить команду".

ЦСКА благодаря собственной победе и поражению "Спартака" от "Оренбурга" (0:2) поднялся на четвертое место в турнирной таблице, которое позволит армейцам в следующем сезоне выступить в Лиге Европы, начиная с группового этапа. "Крылья Советов" завершили чемпионат России на 13-м месте - самарцам предстоит сыграть с "Нижним Новгородом" в стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне.