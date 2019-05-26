Черевченко: "Арсенал" будет строить новую команду, если уйдут арендованные футболисты

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" будет вынужден перестраивать команду, если из клуба уйдут арендованные футболисты в ближайшее трансферное окно. Об этом журналистам на пресс-конференции после матча с московским "Динамо" заявил главный тренер тульского клуба Игорь Черевченко.

"Динамо" и "Арсенал" сыграли со счетом 3:3 в первом матче на стадионе в Петровском парке

"Арсенал" в матче заключительного тура Российской премьер-лиги в гостях сыграл вничью с "Динамо" 3:3. Это был первый матч на реконструированном стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке.

"Это был удачный сезон для нас, это и так всем понятно, - сказал Черевченко. - Что касается контрактов, то сейчас идут переговоры с клубами, у которых мы арендовали футболистов, в ближайшие 10-14 дней будет более полная информация. Да, у нас костяк сформирован во многом сформирован из арендованных футболистов, и меня настораживает, что они могут уйти. Придется заново строить команду, так как будут нарушены игровые связи между игроками".

Также Черевченко поздравил "Динамо" с открытием нового стадиона: "Поздравляю всех болельщиков с открытием нового стадиона. Сегодня получился отличный футбольный праздник - шесть мячей, нечасто такое увидишь в российском футболе".

По итогам сезона РПЛ "Арсенал" стал шестым, набрав 46 очков, в следующем сезоне клуб впервые в истории сыграет в Лиге Европы.